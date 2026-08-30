БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Астероидный пузырь»: По космосу летают триллионы долларов, но закладывать их в бюджет рановато

«Астероидный пузырь»: По космосу летают триллионы долларов, но закладывать их в бюджет рановато

Василий Петров: Использование космических ресурсов оправдано их использованием там же — в космосе Георгий Смирнов Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса Материал комментируют: Василий Петров Объем мировой космической экономики может увеличиться с текущих более $500 млрд до $1−2,7 трлн к 2040 году, спрогнозировал соавтор исследования о космической экономике, кандидат технических наук Сибирского федерального университета (СФУ) Александр Кирсанов.

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