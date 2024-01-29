Новосибирск все еще ждет 25 троллейбусов из 120

95 троллейбусов и шесть трамваев получил Новосибирск. До марта их число должно увеличиться. В понедельник, 29 января, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области временно исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов отчитался по ситуации с трамваями и троллейбусами.