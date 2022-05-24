РЕН ТВ

194 951 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей
    Если в мире что то происходит, значит это кому то надо и все прояснится гораздо позже.Небензя уличил СШ...
  • Борис Кокин
    украина заслужила еще одно звание (террористическое гос-во) + пираты... воруют в открытую, ничего не стесняются.ГБР Украины арест...
  • Надежда Никитина
    Теперь посидишь КОЗЕЛ ХЕРосонский. Сколько там еще таких в спящих ячейках СМЕШ - работайте братья.Жителю Херсона за...

Нацисты с Украины заминировали единственный выход из порта Херсона

Нацисты с Украины заминировали единственный выход из порта Херсона

commons.wikimedia.org/Eirena.Eduardovna (CC BY-SA 4.0) Херсонский торговый порт сейчас не работает, потому что единственный выход в Черное море заминировали украинцы, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх