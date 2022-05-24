Нацисты с Украины заминировали единственный выход из порта Херсона

commons.wikimedia.org/Eirena.Eduardovna (CC BY-SA 4.0) Херсонский торговый порт сейчас не работает, потому что единственный выход в Черное море заминировали украинцы, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
commons.wikimedia.org/Eirena.Eduardovna (CC BY-SA 4.0) Херсонский торговый порт сейчас не работает, потому что единственный выход в Черное море заминировали украинцы, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
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