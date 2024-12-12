Чем опасны новинки из интернета для лечения зубов

Жительница СЗАО решила сама себе исправить прикус Что только не найдёшь на маркетплейсах! В последнее время на них всё больше «стоматологических» товаров для самостоятельного отбеливания, выравнивания зубов и даже «самопломбирования» зубов.
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