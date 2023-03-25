Специалисты МЧС России продолжают работу по смягчению рисков весеннего половодья

На основании среднемноголетних значений прохождения весеннего половодья и с учётом прогнозов Гидрометцентра специалистами МЧС России разработан и реализуется план мероприятий по смягчению рисков на период вскрытия рек и фазы активного снеготаяния.
На основании среднемноголетних значений прохождения весеннего половодья и с учётом прогнозов Гидрометцентра специалистами МЧС России разработан и реализуется план мероприятий по смягчению рисков на период вскрытия рек и фазы активного снеготаяния.
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