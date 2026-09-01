Надо встретиться, поговорить, Зеленского позовём: Трамп просит Путина спасти его перед выборами Вашингтон надеется изобразить какой-то успех по Украине хотя бы формально Дмитрий Родионов На фото: президент США Дональд Трамп (Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press) Материал комментируют: Дмитрий Ежов Иван Мезюхо Глава ЦРУ Джон Рэтклифф приезжал в Москву с инициативой организации трехстороннего саммита с участием лидеров США, России и Украины, утверждает сообщает Axios, ссылаясь на осведомленные источники.
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Свежие комментарии
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Шло бы нах это рыжее чепухло вместе со свиножидом.
В ситуации с предстоящими промежуточными выборами в США, если учесть "театральную" политику Трампа, не важно о чём говорили в Москве, что обсуждали - главное "подозрительное молчание" о темах обсуждения и каких-то результатах.
Для СМИ тема, этого вполне достаточно, тем более отозвали в Москву посла в Лондоне (для "рокировки" ли?).
Опять: "Россия, помоги". Нам все равно кто там будет президентом От трампа такая же польза как козла молока
Достала такая дипломатия, в которой наши интересы никого вообще не интересуют, только с нас уступок хотят...
Это каким же надо быть "остроумным", чтобы предложить главное во все времена бандформирование в качестве посредника?
"... есть ли возможность убедить российского лидера Владимира Путина вернуться к диалогу с Киевом при участии США в качестве посредника"? ага, тока не в качестве "посредника", а в качестве организатора всех этих безобразий.