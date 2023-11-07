Усатый-полосаты...
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Усатый-полосатый 😺

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Свежие комментарии

Шутник

Шутник

Любил он пошутить, причём в основном, над всеми вокруг. Иногда его шутки больше походили на издевательства.

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Комментарии
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Елена Филиппова
Если Бог ума не дал, то так дураком и проживёшь.
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1 д.
Елена
Насчёт знаков препинания просто промолчу... 😅 Но &quot;английский&quot; юмор этого идиота вызывает адекватную реакцию....
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1 д.
Элеонора Коган
Да,забавная история. Кошки-то алкашей на дух не переносят. И с помадой мужик прокололся.
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1 д.

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