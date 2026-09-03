Экономист разоблачил позитивную картину ЦБ о росте ВВП России

По итогам первого полугодия ВВП России прибавил 0,6% год к году. Причём во втором квартале динамика даже ускорилась до 1,3% после снижения на 0,2% в первом.
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