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Дело о взятке борзыми авиабилетами в Сочи чиновнику мэрии дошло до суда

Дело о взятке борзыми авиабилетами в Сочи чиновнику мэрии дошло до суда

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении директора ООО «СибРемонтСервис», который подозревается в мошенничестве и даче взятке экс-руководителю МКУ «Управление капитального строительства» Константину Головину.

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