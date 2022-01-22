Дело о взятке борзыми авиабилетами в Сочи чиновнику мэрии дошло до суда

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении директора ООО «СибРемонтСервис», который подозревается в мошенничестве и даче взятке экс-руководителю МКУ «Управление капитального строительства» Константину Головину.
Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении директора ООО «СибРемонтСервис», который подозревается в мошенничестве и даче взятке экс-руководителю МКУ «Управление капитального строительства» Константину Головину.
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