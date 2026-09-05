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Мирошник: Зеленский счел версию о российском дроне меньшим злом

Мирошник: Зеленский счел версию о российском дроне меньшим злом

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале прокомментировал позицию президента Украины Владимира Зеленского по поводу попадания беспилотника в здание Службы безопасности Украины в центре Киева.

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