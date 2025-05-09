Транспортные полицейские Херсона поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с 80-летием Победы

Сегодня, в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сотрудники Херсонского линейного отдела МВД России на транспорте обеспечили охрану общественного порядка в городе Геническе у памятника Скорбящей матери.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии