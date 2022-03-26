Гигантомания и эксклюзив: безумные автомобили шейха

Арабский шейх Хамад бин Хамдан аль Нахайян знаменит своей коллекцией классических внедорожников, хардкорных грузовиков и монстр-траков: однажды она даже попала в Книгу рекордов Гиннесса как наиболее внушительное собрание полноприводных машин в мире.