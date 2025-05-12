Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске

Рабочая партия Курдистана (РПК) объявила в понедельник о своем роспуске и завершении более чем четырех десятилетий вооруженной борьбы против турецкого государства, сообщило прокурдское информационное агентство ANF.
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