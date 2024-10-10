Кот Ларри покинул Даунинг-стрит при появлении Зеленского

ЛОНДОН, 10 октября, ФедералПресс. Кот Ларри, который исполняет обязанности главного мышелова в резиденции премьер-министров на Даунинг-стрит, отказался оставаться в одном помещении с Владимиром Зеленским.
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