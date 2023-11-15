В Пентагоне заявили, что поставляемые Киеву F-16 будут ремонтироваться в Европе

Заместитель главы Пентагона по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант заявил, что поставляемые Западом Киеву истребители F-16 американского производства после применения их в ходе конфликта будут проходить серьезные ремонтно-технические работы в ряде европейских стран, в частности, в Польше.