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Сергей Елевич о полуфиналах Лиги ВТБ: «В предстоящих матчах в Москве и Краснодаре ожидается бескомпромиссная борьба»

В полуфинальных сериях УНИКС – «Локомотив-Кубань» и «Зенит» – ЦСКА прошли по два матча. Счет в обоих противостояниях равный – 1-1.

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