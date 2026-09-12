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Садовод объяснил, как сохранить яблоки свежими до весны

Садовод объяснил, как сохранить яблоки свежими до весны

Подготовка урожая к длительному хранению, по словам специалиста, фактически начинается еще весной Сохранить урожай яблок на несколько месяцев можно, если правильно подобрать сорта и заранее позаботиться о здоровье деревьев.

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