Моя семья. Счас...
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Раньше я хотела быть любимой и счастливой, теперь я просто хочу расширить круг общения

Раньше я хотела быть любимой и счастливой, теперь я просто хочу расширить круг общения

Морена, я не буду ныть о том, что осталась "без мужика" после развода (7 лет как). Я о том, что вот ты потеряла свою семью (у мужа появилась параллельная семья), разводишься, разъехались каждый по своим домам, и.

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