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Прибалтику ждёт жёсткая расплата за 30 лет русофобии. Больше спасательного круга у неё нет

Прибалтику ждёт жёсткая расплата за 30 лет русофобии. Больше спасательного круга у неё нет

Страны Прибалтики ждёт жёсткая расплата за 30 лет политики русофобии, которую они проводили, отмечает эксперт.

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