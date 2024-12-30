Поем шепотом, убираем петарды: что нельзя делать в Новый год

Новогоднюю ночь россияне привыкли праздновать со всей широтой души. Громкие застолья, шумные фейерверки, песни, реки шампанского и встречи старых друзей, традиционные развлечения в главную ночь года могут привести к неожиданным последствиям.
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