Что на самом деле было в советских банках с консервированной водой: смотрим, из чего она состояла

Что за бредятина? "Немногие знали что там внутри" Автор,в советские времена если на банке написано "вода" значит там была вода! Не фиг засорять интернет всякой херней!!!

Дмитрий Гурин

В середине 90-х слышал про такое но как то не верил. Говорили "старожилы офицеры" что есть такие "закупорки" специально для аварийных пищевых комплектов. Пить сырую воду в Белорусских, Карельских и Восточно-Российских болотах очень хреново для здоровья. И простой диареей может не обойтись.