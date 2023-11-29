В 1962 году СССР впервые стал выпускать консервированную воду. Запаянные банки направлялись флоту и авиации, но немногие знали, что на самом деле находится внутри.
Что на самом деле было в советских банках с консервированной водой: смотрим, из чего она состояла
Комментарии
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А
Алексей
Что за бредятина? "Немногие знали что там внутри" Автор,в советские времена если на банке написано "вода" значит там была вода! Не фиг засорять интернет всякой херней!!!
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17 час.
Элеонора Коган
Не знаю, не пробовала.
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12 час.
Дмитрий Гурин
В середине 90-х слышал про такое но как то не верил. Говорили "старожилы офицеры" что есть такие "закупорки" специально для аварийных пищевых комплектов. Пить сырую воду в Белорусских, Карельских и Восточно-Российских болотах очень хреново для здоровья. И простой диареей может не обойтись.
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8 час.
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