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Что на самом деле было в советских банках с консервированной водой: смотрим, из чего она состояла

Что на самом деле было в советских банках с консервированной водой: смотрим, из чего она состояла

В 1962 году СССР впервые стал выпускать консервированную воду. Запаянные банки направлялись флоту и авиации, но немногие знали, что на самом деле находится внутри.

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Комментарии
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А
Алексей
Что за бредятина? &quot;Немногие знали что там внутри&quot; Автор,в советские времена если на банке написано &quot;вода&quot; значит там была вода! Не фиг засорять интернет всякой херней!!!
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17 час.
Элеонора Коган
Не знаю, не пробовала.
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12 час.
Дмитрий Гурин
В середине 90-х слышал про такое но как то не верил. Говорили &quot;старожилы офицеры&quot; что есть такие &quot;закупорки&quot; специально для аварийных пищевых комплектов. Пить сырую воду в Белорусских, Карельских и Восточно-Российских болотах очень хреново для здоровья. И простой диареей может не обойтись.
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8 час.

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