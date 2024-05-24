Бортников: заказчики теракта в "Крокусе" хотели нанести ущерб отношениям в СНГ

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Заказчики теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" хотели нанести ущерб отношениям стран СНГ с помощью религиозного и национального факторов, заявил 24 мая глава ФСБ России Александр Бортников.
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