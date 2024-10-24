Контуженый КАБом Омелян: 50 экс-министров поведут украинскую армию к «перемоге»

праально, потом все дружно будете вонять где-нибудь на слобожанщине...

ВМ

Владимир Минаков

"Владимир Омелян, ныне проходящий реабилитацию после «контузии КАБом», О..... Да это не просто контузия.... Там явно снаряд в башке застрял...