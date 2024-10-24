Для спасения украинской нации власти должны собственным примером замотивировать народ идти воевать. Об этом на канале «ProUA» заявил воюющий в ВСУ экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, ныне проходящий реабилитацию после «контузии КАБом», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Контуженый КАБом Омелян: 50 экс-министров поведут украинскую армию к «перемоге»
Комментарии
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Misha Glusch
праально, потом все дружно будете вонять где-нибудь на слобожанщине...
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18 час.
Надежда
Какой щЫрЫй вкрайинец омелЯН!))😏
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18 час.
ВМ
Владимир Минаков
"Владимир Омелян, ныне проходящий реабилитацию после «контузии КАБом», О..... Да это не просто контузия.... Там явно снаряд в башке застрял...
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6 час.
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