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В сенате США заявили о планах снять вопрос с импичментом главе МВБ Майоркасу

В сенате США заявили о планах снять вопрос с импичментом главе МВБ Майоркасу

Представители Демократической партии Соединенных Штатов, контролирующие сенат, собираются в кратчайшие сроки решить вопрос с импичментом Алехандро Майоркасу, главе министерства внутренней безопасности США.

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