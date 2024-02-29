В сенате США заявили о планах снять вопрос с импичментом главе МВБ Майоркасу

Представители Демократической партии Соединенных Штатов, контролирующие сенат, собираются в кратчайшие сроки решить вопрос с импичментом Алехандро Майоркасу, главе министерства внутренней безопасности США.
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