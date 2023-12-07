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Царьград

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В деле куединского «миллиардера» появился новый фигурант

В деле куединского «миллиардера» появился новый фигурант

Он объявлен в розыск.В деле Аяза Шабутдинова появился новый фигурант. Помимо блогера, к уголовному делу в качестве обвиняемого привлечен его 35-летний советник, директор «Лайк-центра» Василий Алексеев, сообщили в прокуратуре Москвы.

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