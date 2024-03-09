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Кубок Гагарина. «Авангард» примет «Ладу», «Металлург» сыграет с «Амуром», СКА против «Торпедо»

Кубок Гагарина. «Авангард» примет «Ладу», «Металлург» сыграет с «Амуром», СКА против «Торпедо»

Также сегодня «Металлург» сыграет с «Амуром», СКА будет противостоять «Торпедо».  Кубок Гагарина Первый раунд Авангард – Лада Дата проведения 9 марта, 13.

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