В Тверской области поисковики нашли летчика, не вернувшегося с задания в 1942 году

Поисковый отряд «Исток» из поселка Калашниково Лихославльского округа совместно с командой Центра современной истории обнаружили летчика 569-го штурмового авиаполка Алексея Белозёрова, не вернувшегося с боевого задания 12 января 1942 года.
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