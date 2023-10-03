Евросоюз хотят поделить на чистых, нечистых и не совсем чистых

Париж и Берлин готовят ЕС к масштабному реформированию Светлана Гомзикова Фото: DPA/ Global Look Press Материал комментируют: Игорь Чернов Европейский «цветущий сад», который в последнее время как-то редко цветет и не очень приятно пахнет, явно нуждается в рекультивации.