БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Евросоюз хотят поделить на чистых, нечистых и не совсем чистых

Евросоюз хотят поделить на чистых, нечистых и не совсем чистых

Париж и Берлин готовят ЕС к масштабному реформированию Светлана Гомзикова Фото: DPA/ Global Look Press Материал комментируют: Игорь Чернов Европейский «цветущий сад», который в последнее время как-то редко цветет и не очень приятно пахнет, явно нуждается в рекультивации.

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