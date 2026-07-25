Европа отправит свой первый луноход к полярному льду Луны за €65 млн

Миссия MAGPIE стартует в 2029 году и займётся поиском водяного льда на южном полюсе ЛуныЕвропейское космическое агентство (ESA) выделило €65 млн ($73,9 млн) компании ispace-Europe на создание первого европейского лунохода для исследования полярного льда Луны.