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Европа отправит свой первый луноход к полярному льду Луны за €65 млн

Европа отправит свой первый луноход к полярному льду Луны за €65 млн

Миссия MAGPIE стартует в 2029 году и займётся поиском водяного льда на южном полюсе ЛуныЕвропейское космическое агентство (ESA) выделило €65 млн ($73,9 млн) компании ispace-Europe на создание первого европейского лунохода для исследования полярного льда Луны.

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