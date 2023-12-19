В ЕС захотели оплатить возведение стен с колючей проволокой между странами

Министры Европейского союза (ЕС) захотели профинансировать возведений стен и заборов с колючей проволокой в третьих странах, чтобы предотвратить выезд нелегальных мигрантов, а также усилить надзор на границах ЕС.
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