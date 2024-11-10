Врач перечислила самые полезные продукты поздней осенью

Они богаты витаминами и микроэлементами. Россиянам дали советы по питанию в период поздней осени. Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова призвала включить в рацион овсяные хлопья, фасоль, жирную рыбу, бананы и некоторые ягоды.