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Злой Овечкин бил соотечественника, но снова остался без голов! «Вашингтон» опять победил без помощи легенды

Злой Овечкин бил соотечественника, но снова остался без голов! «Вашингтон» опять победил без помощи легенды

Грустная традиция.«Рейнджерс» играют хорошо. В этом матче у нас точно будет очень много работы», — сказал Спенсер Карбери накануне встречи с Игорем Шестеркиным и компанией.

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