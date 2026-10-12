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Новогодние подарки для детей Забайкалья за 48,5 млн рублей поставит омская предпринимательница

Новогодние подарки для детей Забайкалья за 48,5 млн рублей поставит омская предпринимательница

Контракт на поставку новогодних подарков для детей Забайкальского края выиграла индивидуальный предприниматель из Омска Анастасия Петтай.

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