Документалка: Настоящая Ванга (12 серий)

Казалось бы, мы знаем о Ванге все. Однако многое в ее жизни до сих пор остается тайной. Кто показывал Ванге будущее? Через какие превратности судьбы прошла известная провидица, помогая другим? Какой запомнили Вангу только самые близкие? Насколько точны были ее предсказания? И какое будущее она предсказала России? В документальном цикле «Настоящая Ванга», который состоит из 12 серий, всю правду о тяжелой женской судьбе провидицы расскажут ее родные.