«Баталхаджинцев*» признали террористической организацией

Верховный Суд РФ признал террористической и запретил деятельность на территории России международной организации «Община последователей Батал-Хаджи Белхороева - баталхаджинцев*».
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