Невеста под стать: Киркорова наконец засекли с его девушкой после 2 лет слухов о ней. Кто она?

Филипп Киркоров продолжает молчать о личной жизни, о которой высказывался публично последний раз в прошлом году, замечая, что живет с любимой женщиной, сумевшей разжечь в нем огонь после долгих лет одиночества и тоски по Алле Пугачевой.
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