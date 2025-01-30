Купил на обочине с условием, что расскажут, как цыгане подделывают мёд, и как понять обман

Традиционный анекдот в тему: Возмущённый мужчина подходит к продавцу на рынке и суёт ему банку с мёдом: - Вы вчера мне банку с мёдом продали! Его есть невозможно, это сплошной сахар! - ЭЭЭ, дарагой, на банке честно написано: "ЛИПА".
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