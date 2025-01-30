ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Купил на обочине с условием, что расскажут, как цыгане подделывают мёд, и как понять обман

Купил на обочине с условием, что расскажут, как цыгане подделывают мёд, и как понять обман

Традиционный анекдот в тему: Возмущённый мужчина подходит к продавцу на рынке и суёт ему банку с мёдом: - Вы вчера мне банку с мёдом продали! Его есть невозможно, это сплошной сахар! - ЭЭЭ, дарагой, на банке честно написано: "ЛИПА".

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Комментарии
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Евгений Мангуш
Надо быть последним идиотом, чтобы что-то покупать у цыган, да и вообще какие-либо дела с  ними иметь.
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17 час.
Н
Николай
У НИХ НИЧЕГО не надо покупать, не надо их кормить!!!
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8 час.
А
Александр24
И мёд и медовуха со своей пасеки. Вот и вся настоящая гарантия качества. Жаль диабет не даёт есть мёд вволю, но всё же чай с мёдом пьём каждый день.
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25 мин.
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