Китайская строительная отрасль проявляет интерес к расширению поставок строительных материалов в Россию.
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