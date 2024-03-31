ЦКБР: FPV-дроны адаптируют к городским боям

Это поможет избежать «лунных пейзажей» Российские FPV-дроны адаптируют к городским боям внутри зданий, в перспективе это поможет избежать возникновения «лунных пейзажей» в зоне специальной военной операции, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.