ЦКБР: FPV-дроны адаптируют к городским боям

Это поможет избежать «лунных пейзажей» Российские FPV-дроны адаптируют к городским боям внутри зданий, в перспективе это поможет избежать возникновения «лунных пейзажей» в зоне специальной военной операции, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
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