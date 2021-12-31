Байден, Путин, ядерная война: президент США обозначил позиции по ядерным конфликтам

Соединенные Штаты и Россия ни в коем случае не должны допустить начала ядерной войны. Об этом в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным несколько раз заявил глава США Джо Байден.
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