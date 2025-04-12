Автошколы будут учить будущих водителей по-новому. С 1 сентября 2025 года планируют ввести новые программы обучения в автошколах.
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Автошколы будут учить будущих водителей по-новому. С 1 сентября 2025 года планируют ввести новые программы обучения в автошколах.