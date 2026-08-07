Дегтерев: пропавший в тайге Усольцев сотрудничал с ЦРУ и Эпштейном

Как сообщает Пятый канал со ссылкой на друга пропавшей семьи Усольцевых Валентина Дегтерева, исчезновение Сергея Усольцева может быть связано с его деятельностью в 1990-е годы и контактами с американской разведкой, а также с именем скандального финансиста Джеффри Эпштейна.