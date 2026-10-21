© Рамиль Ситдиков/РИА "Новости"Предложение бывшего премьер-министра Финляндии Санны Марин сбивать российские самолеты, якобы нарушающие воздушное пространство стран Евросоюза и НАТО, является «дурковато-агрессивным».
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