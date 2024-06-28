Суперкомпьютер Opta определил фаворитов 1/8 финала Евро-2024 В 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2024 года, проходящего в Германии, между собой сыграют: - Испания — Грузия; - Швейцария — Италия; - Англия — Словакия; - Австрия — Турция; - Румыния — Нидерланды; - Франция — Бельгия; - Португалия — Словения; - Германия — Дания.