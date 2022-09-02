МВД Северной Осетии окончено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в нелегальной добыче полезных ископаемых

Своими незаконными действиями мужчина причинил государству ущерб порядка 6 миллионов рублей. СЧ СУ МВД по РСО – Алания окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.
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