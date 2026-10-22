Новый магистральный тягач Валдай 45 Pro завершил тестовую эксплуатацию, которая длилась 30 дней. Машина только вышла на рынок, поэтому данных по реальным нюансам эксплуатации пока немного.
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