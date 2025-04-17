Услуги эвакуатора в Донецке

Когда на дороге случается непредвиденное, когда ваш автомобиль отказывается ехать дальше, или, не дай Бог, стал участником ДТП, первое, о чем вы думаете – как быстро и безопасно доставить его в нужное место.
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