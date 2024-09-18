Матвиенко: Движение чайлдфри нужно запрещать законодательно

Николай Овчинников

В первую очередь необходимо убрать причины низкой рождаемости. Молодые семьи с доходом менее 100 тыс. рублей в месяц необходимо обеспечивать бесплатным жильем (без права приватизации). Ипотека доступна только людям с месячным доходом более 100-150 тыс. рублей. Зарплата большинства людей достаточна только для нищенского существования. После оплаты коммунальных услуг денег остается только на питание дешевыми продуктами. Необходимо увеличить прожиточный минимум до 20-25 тыс.рублей. Минимальная зарплата должна составлять два прожиточных минимума. Также необходимо включать беременность и уход за ребенком до 2-3 лет в стаж для назначения пенсии.