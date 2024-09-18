Феминизм на Западе стал воинствующим, и благородная идея — бороться за равноправие женщин — давно там «сдана в архив», заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «Известиям» на площадке Евразийского женского форума в Петербурге.
Матвиенко: Движение чайлдфри нужно запрещать законодательно
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ЛС
Лидия Санникова
Мигрантами займись... Больше делать нечего?
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17 час.
Николай Овчинников
В первую очередь необходимо убрать причины низкой рождаемости. Молодые семьи с доходом менее 100 тыс. рублей в месяц необходимо обеспечивать бесплатным жильем (без права приватизации). Ипотека доступна только людям с месячным доходом более 100-150 тыс. рублей. Зарплата большинства людей достаточна только для нищенского существования. После оплаты коммунальных услуг денег остается только на питание дешевыми продуктами. Необходимо увеличить прожиточный минимум до 20-25 тыс.рублей. Минимальная зарплата должна составлять два прожиточных минимума. Также необходимо включать беременность и уход за ребенком до 2-3 лет в стаж для назначения пенсии.
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15 час.
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