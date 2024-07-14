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Венедиктов признал, что его содержал Гусинский и опекал «Газпром» 

Венедиктов признал, что его содержал Гусинский и опекал «Газпром» 

Елена Острякова.   Иноагент и бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов признался, что в 1998 году получил в подарок на свадьбу половину 120-метровой квартиры в центре Москвы от бывшего медиамагната Владимира Гусинского, проживающего с 2001 года в Испании.

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