Венедиктов признал, что его содержал Гусинский и опекал «Газпром» 

Елена Острякова. Иноагент и бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов признался, что в 1998 году получил в подарок на свадьбу половину 120-метровой квартиры в центре Москвы от бывшего медиамагната Владимира Гусинского, проживающего с 2001 года в Испании.