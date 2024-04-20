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ГТРК Татарстан

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В Татарстане подорожал бензин и дизельное топливо

В Татарстане подорожал бензин и дизельное топливо

Цены на топливо в Татарстане незначительно выросли за прошлую неделю, сообщает Татарстанстат. Согласно данным на 15 апреля, цена за литр бензина марки АИ-92 составила 49,33 рубля, АИ-95 – 53,17 рубля, более высоких марок – 66,91 рубля.

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